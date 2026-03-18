第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）の開幕を翌日に控えた１８日、大会１日第２試合で阿南光（徳島）激突する中京大中京（愛知）が大阪府内で前日練習を行った。小雨が降る中、ナインは約２時間ノックやバッティングで汗を流した。試合後に取材に応じた主将の荻田翔惺は「開会式のリハーサルをやっていよいよ始まるなって気持ち。チャンスで１本打って流れを良くしたい」。エース右腕の安藤歩叶は「冬の間ゾー