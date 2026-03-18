ドバイ・ワールドＣ・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場・ダート２０００メートル）への出走を辞退したアウトレンジ（牡６歳、栗東・大久保龍志厩舎、父レガーロ）は、坂井瑠星騎手とのコンビで川崎記念・Ｊｐｎ１（４月８日、川崎競馬場・ダート２１００メートル）へ向かうことが１８日、分かった。管理する大久保調教師が明らかにした。前走は東京大賞典に出走し、先行する強気の競馬で３着だった。重賞２勝をマークしており