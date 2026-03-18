東京女子プロレスに所属する上福ゆき（33）が18日までに自身のインスタグラムを更新。愛犬とのデニムコーデで2ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「小さい頃好きだったものが、大人になって復活するの嬉しい！」とつづり始めた。「怒り顔のバターカップが好き」と人気アニメ「パワーパフガールズ」グッズを持ちながら愛犬とのデニムコーデ2ショットを公開した。ネットでは「神がかった可愛さ」「キレイ」「可愛す