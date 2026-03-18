◇オープン戦巨人―ヤクルト（2026年3月18日東京D）WBCを戦った巨人・大勢投手が18日、ヤクルトとのオープン戦前に東京ドームに姿を現し、1軍に合流した。ランニングなど軽めの調整で汗を流すと「シーズンに向けてみんなの顔見て、次このメンバーで1年間しっかりと戦っていこうと思いました」と語った。今後についても首脳陣やトレーナーと話し合った様子。「やっぱボールが全然違うんで、そこの感覚戻すっていうところ