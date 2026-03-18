◇オープン戦ヤクルト―巨人（2026年3月18日東京D）ヤクルト・オスナが、母国ベネズエラがWBCで初優勝を果たしたことを喜んだ。試合前の練習でベンチに姿を現すと、池山監督から「コングラチュレーション！」と祝福され、グータッチ。助っ人は「アリガトウゴザイマス」と感謝し、「サムライ、スミマセン…」と頭を下げた。ベネズエラは準々決勝で侍ジャパンを倒してからの優勝。ヤクルトの新助っ人キハダもベネズエ