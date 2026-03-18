アメリカのトランプ大統領は、ホルムズ海峡の安全確保に向け日本などの同盟国の支援は、「必要ない」と表明しました。艦船の派遣に消極的な各国の姿勢に強い不満を示しています。一方、日本政府は、ホルムズ海峡の安全な航行の確保に向けどのような対応が可能かギリギリまで検討を続ける方針です。中継です。トランプ大統領の発言に振り回されているだけに、政府高官は首脳会談でどのような要求が飛び出すのか「まだ油断はできない