タレント真鍋かをり（45）が18日、カンテレ制作のフジテレビ系の情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。番組では19日に予定される高市早苗首相とトランプ米大統領との日米首脳会談を伝えた。トランプ氏はイランが事実上封鎖するエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の安全確保のため各国に艦船派遣を求めたが、支持が広がらず事実上撤回に追い込まれ、同盟国への不満をあらわにしている。予測不能なトラ