熊本ヴォルターズは3月18日、練習生として加入していた東海大学4年の君座武志と「りそなグループB.LEAGUE 2025-26シーズン」の選手契約に合意したことを発表した。 君座は188センチ100キロのスモールフォワード兼パワーフォワード。宇都宮工業高校から東海大に進学し、「B.LEAGUE DRAFT 2026」にエントリーしたが、B.PREMIERのクラブから指名を受けなかった。 同選手