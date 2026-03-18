B1西地区の長崎ヴェルカは3月18日、菅野翔太との契約解除およびサポートスタッフとして契約合意、菅澤紀行との2025－26シーズンにおける選手契約合意を発表した。なお、菅野は同日付で自由交渉選手リストに公示されている。 現在34歳の菅野は、190センチ88キロのスモールフォワード。2014年に福島ファイヤーボンズでプロデビューし、三遠ネオフェニックスへの移籍と福島への復帰