B3所属の新潟アルビレックスBBは、3月18日、国士舘大学4年の中村謙斗が2025－26シーズンにおけるアマチュア契約の選手として加入することを発表した。 現在22歳で千葉県出身の中村は、190センチ91キロのスモールフォワード。地元千葉明徳高校を卒業後、国士舘大学に進学し、4年時の『第101回関東大学バスケットボールリーグ入替戦』において、筑波大学に勝利しチームを3年ぶり1