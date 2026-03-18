セントラル総合開発がこの日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を４６０億円から３８４億円（前期比２４．３％増）へ、営業利益を１５億円から８億円（同３５．７％減）へ、純利益を５億円から９０００万円（同８１．９％減）へ下方修正し、あわせて期末一括配当予想を１６円から３円（前期１４円）へ引き下げた。 主力の不動産販売事業において、建築費の高騰などを背景としたマンション販売価格の