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○経済統計・イベントなど ０３：００米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）結果発表 ０３：３０米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が会見 ０５：００米・対米証券投資 ０８：５０日・機械受注 ０８：５０日・対外対内証券売買契約等の状況 ０９：３０豪・失業率 ０９：３０豪・新規雇用者数 １３：３０日・鉱工業生産（確報値） １３：３０日・設備稼働率 １６：００英・失業率 １６：００