玉ねぎの超便利な作り置き「玉ねぎの塩昆布漬け」＆アレンジレシピ2選【コスパ食材のおかず】【画像で確認】ランチに食べたい「玉ねぎの作り置き」簡単アレンジレシピとは？物価高の今、作り置き用の食材にもコスパの良さが求められます。「玉ねぎ」なら栄養価、使い回しやすさなども合格点。玉ねぎは、辛み成分の硫化アリルは健康維持に役立つ成分として知られ、オリゴ糖は善玉菌をサポートすると言われています。加熱により甘み