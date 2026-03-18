サイバーリンク株式会社は3月18日（水）、人物やペットの写真をアップロードするだけで「桜ポートレート写真」を作成できるテンプレートをスマートフォンアプリ「PhotoDirector」などに追加したと発表した。 手持ちの写真を1枚アップロードするだけで、AIが人物や背景の構図を解析し、満開の桜に囲まれた春らしいポートレート写真を自動生成する機能。AIが構図や雰囲気