新宿 北村写真機店で、写真家の斎藤巧一郎氏によるライカプロカメラマンセミナーが3月20日（金・祝）に開催される。参加費は無料。当日参加も可能だが、事前予約を推奨している。 テーマは「ライカM EV1」。2025年11月に発売された、“ライカMシリーズ”で初めてEVFを採用したモデルだ。カメラの魅力や特徴、プロならではの活用法などを紹介するという。 午前と午後の2部制で、所要時間は各90分。参加者