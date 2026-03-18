チェルシーに所属するアルゼンチン代表MFエンソ・フェルナンデスが、自身の去就を騒がす衝撃の発言をした。17日、アルゼンチンメディア『ESPN』が伝えている。現在25歳のE・フェルナンデスは、FIFAワールドカップカタール2022で36年ぶり3度目となるアルゼンチン代表の優勝に貢献し、大会最優秀若手選手賞に選出。この活躍もあって、2023年1月にベンフィカからチェルシーに完全移籍で加入した。移籍金が当時の英国史上最高額の1