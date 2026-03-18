前田大然はスコティッシュ・プレミアシップ前節で、セルティックを勝利に導く決定的な仕事をした。３月14日のマザーウェル戦、１−１のタイスコアで迎えた後半半ばに、相手選手を退場に追いやり、PKを獲得した。これを決めて逆転したチームは、さらに追加点をあげて３−１で勝利している。上位相手の貴重な白星に貢献した日本代表FWだが、一方で判定をめぐる議論もあった。味方にパスを出した後、後方からチェイスしようとし