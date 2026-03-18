バルセロナがインテルに所属するイタリア代表DFアレッサンドロ・バストーニに関心を寄せているようだ。17日、スペイン紙『アス』やイタリア紙『ガゼッタ・デロ・スポルト』が伝えている。昨年夏のスペイン代表DFイニゴ・マルティネス（現：アル・ナスル）退団以降、守備面の不安定さが度々指摘されているバルセロナ。デコSD（スポーツディレクター）らは、契約満了が迫るポーランド代表FWロベルト・レヴァンドフスキの後釜に加