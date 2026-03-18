Netflixの公式SNSにて、BTSの5th Album『ARIRANG』（3月20日韓国リリース）に合わせ、3月21日に韓国・ソウルの光化門広場で開催される『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』のソロポスターが公開された。 ①～⑦BTSメンバーのオーラ溢れるソロポスターショット⑧「SWIM」MVティザー ■圧倒的なオーラ放つBTSメンバーのソロビジュアル一挙公開 公開