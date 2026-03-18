18日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前日清算値比960ポイント高の3万3575ポイントで取引を終えた。出来高は1609枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万3757.71ポイントに対しては182.71ポイント安。 株探ニュース