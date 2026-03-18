18日15時45分、東証REIT指数先物期近2026年6月限は前日清算値比8.5ポイント高の1970.5ポイントで取引を終えた。出来高は361枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1986.74ポイントに対しては16.24ポイント安。 株探ニュース