高見沢サイバネティックス [東証Ｓ] が3月18日大引け後(16:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の8.4億円→5.5億円(前期は13億円)に33.9％下方修正し、減益率が35.7％減→57.5％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の8億円→5.2億円(前年同期は6.5億円)に35.4％減額し、一転して20.8％減益計