明豊ファシリティワークス [東証Ｓ] が3月18日大引け後(16:00)に配当修正を発表。26年3月期の期末一括配当を従来計画の43円→43.5円(前期は42.5円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、発注者支援事業を発展させるために重要である優秀な人材の確保に努めており、社員の平均年収向上を主とした処遇向上を目指しております。これと併せて、当社を応援してくださっている株主