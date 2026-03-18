北海道帯広市の帯広大谷高校で３月１８日昼ごろ、理科室から煙が出る火事がありました。生徒たちが一時避難するなど、周辺は一時騒然としました。火事があったのは帯広市の帯広大谷高校です。午後１時前、学校の関係者から「３階の理科室から煙が出ています」と消防に通報がありました。火は通報からおよそ１時間後に消し止められましたが、この火事で１年生と２年生の生徒などが外に避難しました。数人が煙を吸いましたが、けが人