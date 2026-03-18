「顔とスタイルを見た瞬間、体温が奪われた」――。そんな衝撃的な出会いから始まった恋が、なぜ「しんどい結末」を迎えたのか。春乃おはなさんの実体験を描いた漫画が、SNSで大きな反響を呼んでいる。近所の店員さんに一目惚れし、お付き合いをスタートさせたものの、待っていたのはすれちがいの日々だった。一目惚れの魔法が解けるまでの葛藤と、そこから得た教訓を春乃おはなさんにインタビューした。【漫画】本編を読む2■近所