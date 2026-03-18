中国各地では目下、春の求人活動が相次いで始まっています。北京市ではこのほど、今春初の大型就職説明会が開かれ、企業約480社が2万件以上の雇用を提供しました。今年は、人工知能（AI）、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、スマートハードウェアなどの業界で求人需要が増え、多くの重要な職位は人材を奪い合う状態にあります。最新データによると、AIエンジニアの平均月給は2万804元（約48万円）を超えています。例年と