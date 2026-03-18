アメリカのトランプ大統領は17日、ホルムズ海峡の安全確保に向け日本などの同盟国の支援は、「必要ない」と表明しました。艦船の派遣に消極的な各国の姿勢に強い不満を示しています。トランプ大統領は17日、SNSでNATO＝北大西洋条約機構の大半の国から「イランへの軍事作戦には関与したくないとの通知を受けた」と明らかにしました。その上で、「日本・オーストラリア・韓国も同じだ」と言及し、「アメリカは誰の助けも必要としな