25年12月から26年1月にかけて行われたサッカー・アフリカ選手権。その結果が覆され優勝国が変わる事態となりました。大会はセネガルの優勝となりましたが、問題となったのは開催国・モロッコとの決勝戦でのチームの行動でした。両チーム無得点で迎えた後半AT、モロッコにPKが与えられましたが判定に納得のいかなかったセネガルサイド。選手の何人かが試合中にもかかわらずピッチをあとにし、ロッカールームへと引きあげていました