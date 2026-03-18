パナソニックホールディングス（HD）は18日、2026年春闘で、ベースアップ（ベア）相当分として労働組合が要求した月額1万8千円に満額回答した。シャープはベアに相当する賃金改善額について、労組試算で月額1万5千円と前年を上回ったものの、要求額の月額1万8千円には届かなかった。パナソニックHDのベアは13年連続。広報担当者は「競合との人材獲得競争や物価上昇、業績を総合的に勘案して決めた」と話した。シャープは「事業