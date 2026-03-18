「大相撲春場所・１１日目」（１８日、エディオンアリーナ大阪）東幕下４枚目の炎鵬（３１）＝伊勢ケ浜＝が西十両１４枚目の荒篤山（荒汐）と対戦。突き落として５勝１敗と星を伸ばした。荒篤山は３勝８敗と負け越しが決まった。脊髄損傷の大ケガから、約２年ぶりの関取復帰に前進した。かち上げを受け後退したが、左に動いて突っ込んできた相手をかわし突き落とした。確実ではないが、来場所の十両が近づいたことは間違いな