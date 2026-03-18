歌手のアグネス・チャン（70）が18日、ブログを更新。同日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝でベネズエラがアメリカに勝利し、優勝を飾ったことを祝福した。アグネスは「ベネズエラがアメリカに勝った!すごい!すごい」と称賛した。続けて「アメリカから攻撃を受けて、何も対抗できなかった国だけに、スポーツで勝ったのはすごいことですね」とコメントし「喜びの爆発です!観客も喜びがものすごいです。歴史的な勝利