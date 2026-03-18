エイベックス傘下のAvex Music Group LLC（AMGL、本社米ロサンゼルス、ブランドン・シルバースタインCEO）は18日、米シンガー・ソングライターのブルーノ・マーズ（40）とのグローバル音楽出版パートナーシップ開始を発表した。全世界で独占的な音楽出版管理を担い、マーズが今後制作する全ての楽曲を対象として、現行の出版契約が終了次第速やかに業務を開始する。ブルーノ・マーズは、グラミー賞を複数回受賞している世界的なシ