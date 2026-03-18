3月17日放送の『ひるおび』（TBS系）が、沖縄・辺野古沖の船転覆事故について報じたのだが、その取り上げ方が物議を醸している。「16日朝、京都・同志社国際高校の生徒18人などが乗る船2隻が転覆し、男性船長と高校2年生の女子生徒が亡くなりました。同校では、2023年から埋め立てが進む辺野古を海から見る“平和学習”を取り入れていたとのことです」（全国紙記者）番組では2隻の船「不屈」と「平和丸」が、人を乗せて運ぶ