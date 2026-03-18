女優の北野きいが、3月15日、自身のInstagramを更新。35歳の誕生日を迎えたことを報告し、女子高生風のまるで制服のような姿を披露し、ファンから驚きの声があがっている。北乃は《本日、35歳になりました。10代より20代の方が楽しかったし、20代より30代の方が楽しいから、40代はもっと楽しいのだろうと思う。今から40代が楽しみだ。 たくさんの「おめでとう！」をありがとうございます。》と投稿。グレーのプリーツミニス