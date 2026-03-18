嵐の二宮和也が１８日、「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。自身がスペシャルサポーターを務めたＷＢＣを振り返った。野球のＷＢＣは１７日（日本時間１８日）に行われた決勝でベネズエラが米国を破り、初優勝で幕を閉じた。今回のＷＢＣについて二宮は「私のＷＢＣが終わりました。本当に関わらせてもらって嬉しかったです。ありがとうございます」と投稿。続けて「ただ、拙いＭＣになってしまった事は申し訳ありません精進