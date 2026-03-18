【モデルプレス＝2026/03/18】Snow Manの佐久間大介が3月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。「初挑戦」の料理を披露し、注目を集めている。【写真】33歳スノメンバー「具いっぱいで美味しそう」鮭・餃子など入った2段せいろ蒸し◆佐久間大介、初挑戦の手料理を公開佐久間は「＃佐久間の初挑戦」とハッシュタグで書き出し「せいろ！！！！！」とコメント。せいろを使った蒸し料理の写真を公開している。せいろには茄子やもやし、キ