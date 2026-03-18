【春の黄金みくじ】 予約開始日：3月18日 発送：4月8日～4月10日予定 価格：7,777円（送料無料） 販売口数：420口（数量限定のため、完売次第終了） アップライジングは、ウイスキーくじの特別企画「春の黄金みくじ」の予約販売を3月18日より開始した。価格は7,777円（送料無料）。発送は4月8日～4月10日の予定。420口限定となり、な