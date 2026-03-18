【モデルプレス＝2026/03/18】テレビ朝日系「アメトーーク」（毎週木曜よる11時15分〜）の公式Xが3月18日、更新された。お笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介と蛙亭のイワクラが破局後、初共演することがわかった。【写真】破局の女性芸人、元恋人の寝そべりショット公開◆オズワルド伊藤＆蛙亭イワクラ、破局後初共演3月19日の放送では「色々あった同期芸人」をテーマに、真空ジェシカ、オズワルド、蛙亭、空気階段、さや香、コッ