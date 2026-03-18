【モデルプレス＝2026/03/18】元乃木坂46の与田祐希が3月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。金髪時代の未公開自撮り写真を公開し、反響を呼んでいる。【写真】25歳元乃木坂人気メン「ギャルっぽくて最高」衝撃の金髪姿◆与田祐希、金髪時代の未公開ショット披露与田は「祐希ちゃんが金髪の時の未公開の自撮りがあったら見せて！！」というファンからのリクエストに対し、「あるよ」と当時の自撮り写真を公開。カメラを構え