【モデルプレス＝2026/03/18】声優の花澤香菜が3月18日までに、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。【写真】37歳「鬼滅の刃」声優「雰囲気変わる」パーマかけた最新ヘア◆花澤香菜、最新ヘアを披露花澤は「髪が伸びてきたので再びパーマかけました」と報告。柔らかいウェーブが印象的なボブヘアを披露した。また、自身が出演するアニメの先行上映会についても紹介している。◆花澤香菜のパーマ