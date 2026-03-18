【モデルプレス＝2026/03/18】歌手でタレントの中川翔子が3月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。双子の子どもたちの姿を披露した。【写真】40歳双子出産タレント「全然似てなくて…」双子が動き回る様子◆中川翔子、二卵性双子の成長を報告中川は「全然似てなくて どちらも可愛くて 二卵性双子たのしすぎる毎日」と、双子が並んで過ごす様子を投稿。ベビー服を着た双子が、それぞれ違った表情や雰囲気を見せる、微笑ましい