【モデルプレス＝2026/03/18】フジテレビの勝野健アナウンサー（26）が3月18日、同局系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）に生出演。同局を退社することを報告した。【写真】26歳イケメンフジアナの和装姿◆勝野健アナ、退社を生報告3月12日に自身のInstagramを通じて、結婚と3月末で同局を退所することを報告していた勝野アナ。今回の放送では「ぽかぽか 卒業ソング歌謡祭」と題してゲストが登場し