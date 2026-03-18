ものまねタレントのキンタロー。さんが2026年3月17日、「切実」な訴えをXで明かした。「大体すべてこの街はMサイズ」キンタロー。さんは「お願いです！！切実です！！」とし、「マスク『Lサイズ』もっと置いてください！」と訴えた。「3件目でようやくあった残り1個！！！」だったとして、Lサイズのマスクの写真を公開。「顔デカの苦悩」と自虐しつつ、「セブンさんありがとう」と感謝をつづった。「大体すべてこの街はMサイズ