この春は、各ブランドから「レースアイテム」が続々登場。 コーデがどこか物足りない日でも、プラスワンするだけで今っぽい空気をまとえるのが魅力です。【ZARA（ザラ）】には、そんな旬のレースを取り入れたトップスやボトムスが充実のラインナップ。40・50代も気負わず取り入れやすいアイテムを厳選してご紹介します。いつもの装いにプラスして、軽やかなトレンドムードを楽しんで。 フリルネックと刺