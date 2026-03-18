１６日、南京鉄路物流センター江都物流基地で連日運行の初出発を迎えた江都−蘆潮港間海上・鉄道複合輸送の専用列車。（ドローンから、揚州＝新華社配信／任飛）【新華社揚州3月18日】中国江蘇省揚州市江都区の南京鉄路物流センター江都物流基地で16日午後、太陽光発電モジュールや自動車部品、日用品などを積んだコンテナ列車が出発した。江都−蘆潮港間で海上・鉄道複合輸送専用列車の連日運行が正式に始まった。約12時間かけ