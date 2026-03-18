◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」サッカー界も新たなファン層拡大に動いている。今週末の２２日、Ｊ１川崎が新国立になって初となるホームゲームをＭＵＦＧ国立で開催する。相手の横浜ＦＭとは同じ神奈川を本拠地とするダービーマッチ。ホーム・Ｕ等々力の球技専用スタジアム化（２９年度末完成予定、約３万５０００人収容）への改修を控え、注目度アップへクラブにとって大きな意味を持つ一戦となる。昨年、Ｕ等々力では