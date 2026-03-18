東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」2階にあるカフェ「トスティーナ」の月替わりフェアとして「パイ×タルト スイーツ&ベーカリー」を開催。さらに、同テーマのスイーツボックスやアフタヌーンティーも展開し、さまざまなスタイルで心ときめくスイーツタイムが届けられます☆ シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」パイ×タルト スイー