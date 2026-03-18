１８日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、冒頭で東京の桜が、この日は「開花」とならなかった様子を生中継した。番組では、スタート直後の午後２時ごろ、東京・千代田区の靖国神社を東京管区気象台の職員が訪れて桜の標本木の観測を行う様子を生中継したが、咲いている花の数は２輪。開花の発表基準の５、６輪以上に満たなかったため。この日は東京の桜は開花とはならなかった。