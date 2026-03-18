１７日、エルサレムでイスラエル軍によるミサイル迎撃の後、落下する破片。（エルサレム＝新華社記者／陳君清）【新華社エルサレム3月18日】イランのイスラム革命防衛隊は17日、声明を発表し、「真の約束4」作戦の第59波攻撃を開始したと発表した。同国のタスニム通信は、革命防衛隊が「エマード」「ファタハ」「ハジ・カセム」などのミサイルでイスラエルのテルアビブとエルサレム、そしてカタールやイラクにある米軍基地を攻撃