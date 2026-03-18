タレントの本田紗来（18）が18日、横浜市内で行われた没入型体験施設『ワンダリア横浜 Supported by Umios』のメディア発表会に、姉の本田望結（21）、お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾（43）とともに出席した。【全身ショット】カワイイ！華やかな衣装で登場した本田紗来＆本田望結ら今年3月をもって明治大学付属八王子高等学校を卒業したことを報告していた紗来は、この日の会見にも春らしい装いで登場すると「高